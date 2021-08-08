Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 04:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Umre başvuruları yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Umre için başvurular yarın başlıyor. Suudi Arabistan, ülke dışından umre ziyaretleri başvurularında onaylı aşı sertifikasını şart koşuyor.
Suudi Arabistan devlet haber ajansı, umre ziyaretleri için ülke dışından taleplerin 9 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak alınmaya başlayacağını duyurdu.
Habere göre, aylık kapasite 60 binden 2 milyona kadar yükseltilecek.
Hac ve Umre Bakanlığı'ndan bir yetkili de, umre için başvuruda bulunanların onaylanmış aşı sertifikalarını da sunmaları gerektiğini aktardı.
Etiketler: Suudi Arabistan Umre Aşı Hac
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