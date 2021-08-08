Suudi Arabistan devlet haber ajansı, umre ziyaretleri için ülke dışından taleplerin 9 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak alınmaya başlayacağını duyurdu.

Habere göre, aylık kapasite 60 binden 2 milyona kadar yükseltilecek.

Hac ve Umre Bakanlığı'ndan bir yetkili de, umre için başvuruda bulunanların onaylanmış aşı sertifikalarını da sunmaları gerektiğini aktardı.

