Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, sabah saatlerinde Umman Denizi’nde belirlenemeyen olay konusunda uyardı ve ABD-İran gerginliğinin yaşandığı bölgede "çok dikkatli" olmaya çağırdı.

İran medyasında yer alan haberlerde ise, Umman Denizi’nde seyir halindeki 2 petrol nakliye gemisini hedef alan patlamalar meydana geldiği öne sürüldü.

Russia Today de patlamaların meydana geldiği büyük petrol nakliye gemilerinin Körfez'den ham petrol taşıdığını iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Füceyre Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek için F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde Washington'ın yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AP