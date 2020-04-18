UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdülmelik Medeni, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Tarhune'ye operasyonun başladığını duyurdu.

Libya yerel kaynalarına göre, 7 cepheden başlatılan operasyon hava kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarıyla da (SİHA) destekleniyor.

Kentin idari sınırlarında şiddetli çatışmalarla birlikte UMH ilerleyişi sürerken, Hafter milislerinden çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçiriliyor.

Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası

Hükümet güçlerinin, Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.