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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda açılan delikte sabotaj ihtimali

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) oksijen sızıntısına neden olan deliğin sabotaj olabileceğini açıkladı.

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Uluslararası Uzay İstasyonunda açılan delikte sabotaj ihtimali

ISS’de oksijen sızıntısına neden olan delik tartışılmaya devam ediyor. Deliğin neden oluştuğu henüz ortaya çıkarılamazken, Rusya’dan önemli bir iddia ortaya atıldı.

Rus yetkililer sızıntıya neden olan deliğin “insan eliyle kasıtlı olarak” yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Gök cisminin neden olduğu ihtimali elendi

Rus Uzay Ajansı Roscosmos’un şefi Dimitry Rogozin söz konusu deliğe “bir matkabın neden olduğunu ve bunun kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini” söyledi. Gerekli incelemelerin devam ettiğini belirten Rogozin, deliğin üretim aşamasındayken veya uzayda astronotlar tarafından açılmış olabileceğini kaydetti.

Bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini belirten Rogozin, modülün içeriden hasar görmüş olması nedeniyle deliğe bir gök cisminin neden olduğu ihtimalini elediklerini ifade etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotları ISS’ye taşıyan modüllerin birinde hava sızıntısı olduğunu açıklamıştı. Sızıntıya “büyük ihtimalle gök cisminin neden olduğu” tahmin edilmişti. İstasyondaki astronotlar oksijen kaçağını durdurabilmek için bant ve parmaklarını kullanmıştı.

Kaynak: Euronews

Etiketler: uluslararası uzay istasyonu, sızıntı, sabotaj, delik
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