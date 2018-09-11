Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ABD'nin tehdidine cevap

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’li askerler aleyhine soruşturma açılması durumunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakimlerine yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

UCM'den ABD'nin tehdidine cevap geldi. Yapılan açıklamada "İşimizi yapmaya devam edeceğiz." denildi.

Bolton, Washington'da yaptığı konuşmada, "ABD, vatandaşlarını ve müttefiklerini bu gayri meşru mahkemenin haksız soruşturmalarından korumak için gerekli her türlü aracı kullanacak." açıklamasında bulunmuştu.

ABD’nin, İsrail ve Washington'un müttefiklerine yönelik bu tür bir girişim karşısında ilgili savcı ve yargıçlara yönelik yaptırımlar getirileceğini kaydeden Bolton, "Bu kişilere karşı ve bu kişilerin ABD mali sistemindeki varlıklarına yönelik yaptırım uygularız. Onları kendi yargı sistemimizde yargılama yoluna gideriz." demişti.

"UCM'yi hiçbir zaman tanımayacağız"

Bolton, UCM'nin bu tür bir girişim halinde “tehlikeli ve sorumsuz bir adım atmış olacağı” görüşünü dile getirerek, UCM ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını ve bu mahkemeyi hiçbir zaman tanımayacaklarını söylemişti.

UCM: ABD Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabilir

UCM, ABD askerleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabileceklerine dair kanıtlara ulaşıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.

Merkezi Lahey'de UCM Savcısı Fatou Bensouda, geçen yıl hazırlanan rapora göre ABD Silahlı Kuvvetleri ve CIA üyelerinin Afganistan'da savaş suç olarak kabul edilen işkence, kötü muamele, insanlık onuruna saldırı ve tecavüz gibi eylemler kullandığına ilişkin yeterli kanıtlara ulaşıldığını belirtmişti.

Bensouda, geçen yıl hazırlanan rapora göre ABD Silahlı Kuvvetleri ve CIA üyelerinin Afganistan'da savaş suçu olarak kabul edilen işkence, kötü muamele, insanlık onuruna saldırı ve tecavüz gibi eylemler kullandığına ilişkin yeterli kanıtlara ulaşıldığını belirtmişti.

Filistin çağrıda bulunmuştu

Filistin, temmuzda UCM'ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA, Euronews, TRT Haber