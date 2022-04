Kiev Belediye başkanı Vitali Klitschko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

Patlamalara neyin neden olduğuna dair henüz net bilgi paylaşılmadı.

TRT Haber Muhabiri Merve Güneş saldırının merkezi bir noktada gerçekleştiğini, bölgeye itfaiye ekiplerinin, ambulansların ve askerlerin geldiğini söyledi.

Güneş, bu bölgenin saldırı gerçekleşen noktalar arasında bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğunu vurguladı.

Hedef alınan noktanın mühimmat deposu olduğu düşünülüyor.

"Bir gün önce Kremlin'deydi, bugün başının üstünde patlamalar var”

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki `füze saldırıları` hakkında Tweet attı.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ???????? still takes a seat on the UN Security Council?