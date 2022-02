Moskova-Kiev hattındaki gerilim, gündemdeki yerini koruyor.

Rusya işgale hazırlandığı yönündeki iddiaları reddederken, Batı, Ukrayna sınırındaki hareketliliği endişe ile takip ediyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, son gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının anlaşmalara aykırı olduğuna vurgu yapan Bodnar, "2014'te derhal Budapeşte Memorandumu'nu harekete geçirdik. Tüm tarafları istişare için toplamak istedik. Rusya, Cenevre Formatı'na önce katılmayı kabul etti, sonrasında istişareyi reddetti. Rusya, belgeyi tanımıyor. Ayrıca güç kullanarak BM şartını da ihlal etmiş oluyor. Agresif politikalarına devam ediyor. Sınırlarımızda şu anda yaşanan güç gösterisi de var olan anlaşmalara aykırı." dedi.

"Asker ve mühimmat yığmaya devam ediyorlar"

Büyükelçi Bodnar, 8 yıldır Ukrayna topraklarının işgal altında olduğunu, Rusya'nın çözüme yanaşmadığını söyledi:

"Geçen 8 yılda topraklarımızın yüzde 7'si Rus güçler tarafından işgal edildi. Güç kullanmakla tehdit ettiler, enerji kaynaklarını kesmekle, ticaret bağlantılarını kesmekle tehdit ettiler... İkili bir durum ortaya çıktı. Her şeyden önce savaşı durdurmalıyız. Çatışmayı barışçıl ve diplomatik yoldan çözmeliyiz. Buna hazırız, ancak Rusya tarafından böyle bir istek yok. Çözüm önerilerimiz Moskova tarafından kabul edilmiyor. Bunun yerine sınırımıza ve işgal altındaki yerlere asker ve mühimmat yığmaya devam ediyorlar."

"Her hafta birçok askerimiz ve siviller ölüyor"

Donbas'ta asker ve sivil kayıplar verdiklerini hatırlatarak sınırdaki Rus ordusu hareketliliğini "provokasyon" olarak niteleyen Ukraynalı diplomat, "Zaten bir savaşın içindeyiz. Her hafta birçok askerimiz ve siviller ölüyor. Neden bunlar konuşulmuyor. Zaten Donbas cephesinde savaşıyoruz. Bundan ötesi diğer cephelerin de açılması olabilir.

Sınırlarımızdaki Rus asker yoğunluğunun artması 'provokasyon' olarak adlandırmak için yeterli, fakat Ukrayna'nın ele geçirilmiş olması demek değil. Sınırlarımızdaki hareketlilik Ukrayna'nın karşısına çıkacak kadar yeterli bir güç değil. Bu sadece tehdit içeren bir güç gösterisi ya da sınırlı bir amacın gerçekleştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

"Savaş, Putin'in alacağı bir karar"

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, her an bir potansiyel tehdit altında olduklarını, ordunun ve halkın her türlü savaş senaryosuna hazırlıklı olduğunu belirtti:

"Sınırlarımızdaki bu hareketlilik üzerine liderlerimiz sakin kalarak askeri güçlerimizi hazır bekletiyorlar. Ayrıca bazı insanlar ülkeden kaçarken bazı insanlar ise tüfeklerini cilalıyor. Savaş, Putin'in alacağı bir karar ve ihtimaller dahilinde. Fakat istihbarat kaynaklarımıza göre yakın gelecekte olmayacak ama hem sınırlarımızdaki hareketlilik hem de 8 yıldır bir savaşın içinde olduğumuz için belki önümüzdeki hafta belki önümüzdeki ay, ama hep bir potansiyel tehdit altındayız.Rusya olası bir işgal başlatabilir argümanına karşı çıkmıyoruz. Fakat biz ülkemizi savunmak için hazırız. Ve biz ne kadar hazır olursak işgal olasılığı da o kadar azalır."

"Bizi Rusya tehdidinden koruyacak tek şey NATO üyeliği"

Ukrayna'nın NATO üyeliğine verdikleri önemi vurgulayan Bodnar, "Kesinlikle NATO üyeliği için başvuracağız. NATO sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğinin korunması için tek yol. Eğer üye olmazsak yarın yine Rusya tehdidi ile karşı karşıya kalabiliriz. Bizi Rusya tehdidinden koruyacak tek şey NATO üyeliği." diye konuştu.

Türkiye'nin ara buluculuğu

Ukraynalı diplomat, krizde tansiyonun düşürülmesinde Türkiye'nin önemli bir rolünün bulunduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin, Ukrayna ile stratejik ortaklığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayın Zelenskiy ile yakın ilişkileri var. Ayrıca Türkiye, Rusya ile iyi ilişkilere sahip. Sayın Erdoğan'ın Putin ile arası iyi. Bu yüzden Putin Ankara'ya gelebilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde üçlü bir görüşme gerçekleşebilir. Fakat bütün bunlar Rusya'nın alacağı tavra bağlı. Bugüne kadar sorunu diplomatik yollarla çözmek için Rusya tarafından bir istek görmedik."

Bodnar, Ukrayna sınırlarındaki hareketlilik sona ermediği sürece Rusya'nın Ukrayna için olası bir tehdit olarak kalacağını belirtti.

Haber: Emin Karakuş

Kamera: Tayfun Uslu, Şerif Tuluy