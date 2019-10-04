Dünya
Ukrayna'da uçak kazası: 4 ölü, 3 yaralı04 Ekim 2019 Cuma 11:36 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 11:46
Ukrayna'nın Lvov kentinde bir kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşmadan acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Kaynak: Reuters, AA