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Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AN-26 tipi eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle Harkov yakınlarında karayoluna düştü.
Uçağın düşmesinin ardından yangın çıktı.
Olayda ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. 4 kişiden ise haber alınamadığı, kayıpların arandığı açıklandı.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Etiketler: Ukrayna uçak son dakika askeri uçak düştüSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 22:44
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