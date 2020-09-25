AN-26 tipi eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle Harkov yakınlarında karayoluna düştü.

Uçağın düşmesinin ardından yangın çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. 4 kişiden ise haber alınamadığı, kayıpların arandığı açıklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.