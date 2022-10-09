Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü
Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü.
Zaporijya Geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev de düzenlenen füze saldırısında sivillere ait bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda evin de zarar gördüğünü kaydetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Kurtev, saldırıda şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve yine 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
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