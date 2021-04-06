Rusya'nın, en son, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik, karşılıklı açıklamalarla büyümeye devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını söylemişti.

Söz konusu sevkiyata ait olduğu öne sürülen çok sayıda video, sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Kremlin ise birçok kez, hareketliliğin ülke sınırları içinde ve Rusya'nın kendi inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleştiğini bildirdi. Ukrayna sınırına yapılan askeri sevkiyatın ne Ukrayna ne de başka bir ülke için tehdit olduğu ifade edildi.

NATO faktörü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek İttifak'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.

Zelenskiy ise NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti.

[Jens Stoltenberg (solda) ile Vladimir Zelenskiy | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol." dedi.

Kremlin ise Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğine ilişkin açıklamada bulunarak, bunun bölgedeki durumu daha da kötüleştireceğini bildirdi.

Rusya ve ABD yetkilileri görüştü

Bugün, ABD'li yetkililerle görüşme yapıldığını duyuran Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD yönetimi ile Donbas'taki durumla ilgili temaslarımız oldu. Amerikan tarafına neler olduğunu detaylı şekilde anlattık." dedi.

Ukrayna ile ABD'nin, bu bölgede "kışkırtıcı" eylemlerde bulunduğunu belirten Ryabkov, "Washington, bu eş güdümlü siyasetin sonuçlarından endişelenmelidir." ifadesini kullandı.

Lavrov, Avrupa'ya çağrı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Hindistan'da açıklama yaptı.

Lavrov, "Normandiya formatındaki görüşmelerde, Fransız ve Alman meslektaşlarımızın Ukrayna tarafını kendine getirmek için enerjik eylemlerini göremiyoruz. Bunun acilen yapılmasını gerektiren çok fazla husus var." dedi.

Bakan Lavrov, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna’dan Minsk anlaşmalarına uymasını talep edeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Ankara yakın takipte

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim, Ankara'nın da yakın takibinde.

Güvenlik kaynakları, "Ukrayna'nın doğusunda karşılıklı hukuktan yanayız, barış tesis edilmeli. Ateşkes ve istikrar devam etmeli." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığında bir heyetin cumartesi günü yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Donbas'ta son durum

Ukrayna, dün Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, ayrılıkçıların 7 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini duyurdu.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.