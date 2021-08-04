Kiev polisi, kimliği belirsiz bir kişinin Ukrayna parlamento binasına girdiğini ve el bombası patlatmakla tehdit ettiğini açıkladı.

Başbakanın ofisi de binada, ancak başbakanın veya diğer bakanların binada olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin kabine binası içinde el bombası patlatmakla tehdit eden adamla görüştüğünü ve teslim olmayı reddetmesi halinde karşı önlem alacaklarını söyledi.