"Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız..." Moskova-Kiev gerilimine dair dikkati çeken açıklama, Beyaz Saray'dan geldi.



Beyaz Saray sözcüsü, gerilimin sorumlusunun, sınıra asker yığan Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunu söyledi.

-ABD krize nasıl bakıyor?

-Ukrayna için mekik diplomasisi

-ABD’den Ukrayna’ya destek



Rusya-Ukrayna sınırındaki krizin Washington'daki yansımalarını @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı. pic.twitter.com/J2kwvqrIKl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022

Gerilim tırmanırken, çözüm için mekik diplomasisi de hızlandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'ya gitti.

"Moskova'ya devam edecek saldırganlığın ciddi sonuçları olacağını ilettik."

Blinken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zeleskiy tarafından kabul edildi. Rusya'nın Ukrayna sınırına daha fazla asker göndermeye hazırlanma ihtimaline dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i barışçıl yolu seçmeye çağırdı.

"Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma ve durumu sakinleştirme konusundaki tercihimizi net bir şekilde belirttik. Moskova'ya da Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürmesi durumunda bunun çok ciddi sonuçları olacağını ilettik."

Blinken, daha sonra mevkidaşı Dmittro Kuleba ile bir araya geldi. Burada diplomatik çözüm vurgusu yaptı. Ukrayna'nın kendini savunması için ABD'nin önümüzdeki haftalarda daha fazla yardım edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Cuma günü de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Cenevre'de görüşecek.

TRT Haber, Rusya-Ukrayna sınırında bölgenin nabzını tutuyor. Rusya-Ukrayna krizinin sürdüğü Donbas bölgesindeki son durumu @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/VDhaAgDA8H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022

ABD'den Ukrayna'ya ek yardım paketi

Blinken diplomasi turunu sürdürürken, ABD'den Ukrayna'ya ek yardım paketi onaylandı. Bu kapsamda Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek savunma ve güvenlik desteği sağlanacak.

NATO da Ukrayna'ya desteğini yineledi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Rusya ile daha fazla diyaloğa girmeye hazırız, ancak temel ilkelerden ödün vermeyeceğiz" dedi.

Alman lider Olaf Scholz da Ukrayna konusunda sessizliğin bir seçenek olmadığını söyledi. Rusya’ya Ukrayna sınırındaki gerilimi artırmama çağrısı yaptı.

-Gözler ABD-Rusya görüşmesinde

-Rusya’dan NATO’ya tepki



Rusya-Ukrayna sınırındaki krizin Moskova’daki yansımalarını @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı. pic.twitter.com/pNzSWUEBez — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022

Gelişmeler Rusya'nın yakın takibinde



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gerilimi değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın güvenliğini tehdit edecek birşey yapmadığını söyledi.

"Avrupa'daki güvenlik durumunu düzeltmek için sonuna kadar diplomasiyi kullanacağız" dedi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.