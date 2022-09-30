Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuruyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için anlaşmaları imzalamasının ardından ilk tepki geldi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.
Zelenskiy, "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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