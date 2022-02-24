TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar şunları söyledi:

"Kiev bombalanıyor, farklı tesislere bombalar atılıyor. Ateşler karşılıklı olarak devam ediyor. Ukrayna sınırını geçme girişimi söz konusu. Farklı şehirlere uçaklardan asker indirme girişimi de söz konusu.

Kırım ile olan kontrol noktasında ve işgal altında bulunan diğer bölgelerde kontrol noktalarının saldırıya uğradığı öğrenildi. Ortaklaşa durdurmamız gereken Rus saldırganlığı söz konusu. Gerçekten şehirlerimiz karşı koyuyor. Havadan savunma da devam ediyor. Bizim şehirlerimiz şu an ateş altında."

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Ukrayna sınırını geçme girişimleri söz konusu. Bizim şehirlerimiz karşı koyuyor, farklı şehirlerde bombalar patlıyor. Bizim şehirlerimiz şu an ateş altında.https://t.co/Hpj3048MgT pic.twitter.com/vxKEwvJT3K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

"Kiev şu anda bombalanıyor"

"Kontrol noktalarındaki askerlerimiz karşı koyuyor. Ukrayna sınırları içine girme ihtimalleri söz konusu. Mevcut hareketlilik Kırım, Harkiv tarafında ve geçici olarak işgal altında bulunan Donbas tarafında. Güneyden, kuzeyden, batıdan ve aynı zamanda doğudan bir harekat bekliyoruz.

Kiev şu anda bombalanıyor. Farklı tesislere bomba atılıyor. Bu bağlamda Ukrayna’da kriz iletişim yönetimine geçildi. Ukrayna’daki tüm organlarla iletişim halindeyiz. Ukrayna yönetimi savunmayı sağlıyor."

"Bir sonraki kurban herkes olabilir"

“Savaş başladı, artık ara buluculuktan savaşı durdurma aşamasına geçmemiz lazım. Ukrayna’yı destekleyin. Bu, fiilen saldırgan Rus makinasına karşı dünyanın birlik olma zamanı. Bugün tüm dünya Ukrayna’yı desteklemezse bir sonraki kurban Türkiye dahil herkes olabilir.

Burada askeri, mali ve insani destekten bahsediyorum. Devletimizin güvenliğini sağlamak için. Çok sayıda askeri teçhizatlara ihtiyacımız olacak. İkinci olarak insani yardım, üçüncü olarak da devletimizin faaliyetlerini sağlayabilmesi için mali yardım söz konusu. Ama en etkilisi yaptırımlar olacaktır. Çünkü bu ülke Rusya, bugün tüm uluslararası yükümlülüklerini ve tüm uluslararası hukuku hiçe saydı. O yüzden dünyanın aslında ne olup bittiğini anlaması bizim için önemli.”

"Bu bizim için bir bağımsızlık savaşıdır"

"Askeri tesisler ve fabrikalar da dahil olmak üzere tüm Ukrayna toprağı tehdit altında. Ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız. Mücadele edeceğiz. Eminim ki kazanacağız ve Rusya’nın sonu gelecek.

Ukrayna’yı ciddi sınamalar bekliyor. Böyle bir düşmanı yenmek kolay olmayacak. Ama toplumumuz, ordumuz ve devletimiz dahil olmak üzere herkes buna hazır. Biz mümkün olduğu sürece karşı koymaya devam edeceğiz çünkü bu bizim için bir bağımsızlık savaşıdır.”

"Ukrayna üzerindeki hava sahası kapatıldı"

“Askeri hareketlilik başladığı için Ukrayna üzerindeki hava sahası kapatıldı. Maalesef bunu saldırgan devlet duyurdu. Hava sahasının sivil uçaklar için kapatılıp kapatılmadığını teyit etmek istiyoruz. Ukrayna’dan resmi açıklamaları bekleyelim ondan sonra tüm vatandaşları ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirelim.

Sosyal medya mecralarından orada yaşayanları destekleyin. Bu, Avrupa’nın demokrasiyi savunan bir ülkeyi dayanışma tezahürüdür. Ve bu saldırganlığı yapan devlet de uluslararası hukuk çerçevesinde ilgili cezayı almalıdır."