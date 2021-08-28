Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna 360 vatandaşını Afganistan'dan tahliye etti
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, 3 tahliye uçağının Ukrayna'ya geldiğini aktardı.
Yenin, 80'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere yaklaşık 360 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıkladı.
Etiketler: Afganistan Ukrayna
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