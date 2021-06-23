Şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında BioNTech aşısının virüsün varyantları üzerindeki etkinliğini değerlendiren Şahin, "Aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.



Şahin, üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak için çalışmalar yürüttüklerini de belirterek bunun için aşının yeni varyantlar üzerindeki etkinliğini sürekli analiz ettiklerini duyurdu.

Hatırlatma dozunun ise ne zaman ve ne sıklıkta gerekebileceğinin henüz bilinmediğine işaret etti.