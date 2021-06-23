Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uğur Şahin: BioNTech varyantlara karşı etkili
[Fotoğraf: AA]
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucusu Prof Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının koronavirüsün varyantları üzerinde de etkili olduğunu açıkladı.
Şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında BioNTech aşısının virüsün varyantları üzerindeki etkinliğini değerlendiren Şahin, "Aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.
Şahin, üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak için çalışmalar yürüttüklerini de belirterek bunun için aşının yeni varyantlar üzerindeki etkinliğini sürekli analiz ettiklerini duyurdu.
Hatırlatma dozunun ise ne zaman ve ne sıklıkta gerekebileceğinin henüz bilinmediğine işaret etti.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Aşısı
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