Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da yeni yıl kutlamalarında izdiham çıktı: 10 ödü
Uganda'nın başkenti Kampala'da yılbaşı kutlamalarında çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilisi Luke Oweyesigyire, bir alışveriş merkezinde dün akşam yılbaşı kutlamaları düzenlendiğini söyledi.
Oweyesigyire, kutlamalar kapsamında gece yarısı yapılan müzik gösterisi sırasında sunucunun, katılımcıları dışarıdaki havai fişek gösterisini izlemeye teşvik ettiğini belirtti.
Katılımcıların gösteriyi izlemek için hareket geçmesiyle izdiham çıktığını kaydeden Oweyesigyire, izdihamda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ifade etti.
Oweyesigyire, olay yerine gelen ekiplerin yaralıları hastanelere sevk ettiğini dile getirdi.
5 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Oweyesigyire, etkinlikte ihmal olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.
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