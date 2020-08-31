Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Üç ülkeden Belaruslu 30 yetkiliye yaptırım
[Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko | Fotoğraf: Reuters]
Litvanya, Letonya ve Estonya, aralarında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu 30 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37
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