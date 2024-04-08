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Dünya
AA 08.04.2024 12:54

UAD'de Almanya aleyhine "Filistin’de soykırıma ortaklık" gerekçesiyle açılan dava başladı

Nikaragua'nın, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşması başladı.

UAD'de Almanya aleyhine "Filistin’de soykırıma ortaklık" gerekçesiyle açılan dava başladı
[Fotograf: DHA]

Nikaragua, Hollanda'nın Lahey şehrinde Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın tedbir duruşmasında sunum gerçekleştiriyor.

Nikaragua'nın sunumunda Almanya'nın, İsrail'e verdiği silahların Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin bombalanmasında kullanıldığını bilmemesinin imkansız olduğu vurgulandı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik yardımları kesmesine ilişkin, "Almanya, İsrail'i dinleyerek UNRWA'ya yardımı kesmiş ve "Gazze'de soykırım işleniyor olabileceği riskini" göz ardı etmiştir." denildi.

Duruşma öncesinde UAD önünde Filistin'e destek gösterisi

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD’de açtığı davanın duruşmaları öncesi bir grup Filistin destekçisi gösterici, mahkeme binasının önünde toplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Göstericiler, ellerinde “İsrail, Gazze’de ne yaptığını biliyoruz”, “Asla hepimizi öldüremeyecekler” “Filistinliler için adalet” yazılı pankartların yanı sıra Filistin ve Nikaragua bayrakları açtı. 

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