Amerikan Senatosu'nda, sosyal medyanın seçime etkisi tartışıldı. Twitter ve Facebook'un yöneticileri Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Senatörler, Twitter'ın seçim sonuçları ile ilgili uyarıları ve Joe Biden'ı haberine uygulanan sansürü ele aldı. Twitter CEO'su Jack Dorsey sorular üzerine gecikmiş bir itirafta bulundu. Dorsey, New York Post'ta, Joe Biden ve oğlunun Ukrayna ilişkilerini konu alan içeriği engellemekle hata ettiklerini söyledi.

Trump'ın uyarı konulan tweetleri de ana başlıklardandı. Twitter CEO'su, Trump'ın seçimle ilgili tweetlerine uyarı koyarken geniş bir yelpazede değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Dorsey, seçimde hile yapılmış olabilir mi sorusuna ise "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Öte yandan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı bir açıklamayla tepki çekti. Zuckerberg, terör nitelikli paylaşım yapan hesapların silindiğini söyledi ancak FBI Direktörü Christopher Wray'i ölümle tehdit eden Steve Bannon'un hesabının silinmeyeceğini duyurdu.

Bu durum Amerikan kamuoyunda çifte standart olarak nitelendirildi.