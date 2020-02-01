Çin'den 34'ü Türk vatandaşı 48 kişiyi Türkiye'ye getirmek için Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket edene ambulans uçak, akşam saatlerinde Moğolistan'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Çin'e ulaştı.

Gece saat 01:00 sıralarında Wuhan'a inen uçakta 2'si enfeksiyon profesörü 6 sağlık personeli bulunuyor.

"Toplam 48 kişi Türkiye'ye getirilecek"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Wuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Wuhan'daki 34'ü Türk vatandaşı toplam 48 kişi Türkiye'ye getirilecek.

[Fotoğraf: Çin’den Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan uçağın içi görüntülendi.]

Türkleri tahliye edecek uçak Wuhan'da. Ambulans uçağın içinden görüntüler TRT Haber'de. https://t.co/lGrYBwGPPS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda, ülkeye intikali sağlanacak vatandaşların eşyalarının uçağa yüklenmeye başladığı görüldü.

Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

Uçakla ayrıca Çin'e yardım amacıyla on binlerce maske, biyolojik tehlike tulumu ve koruyucu kıyafet de götürüldü.

Bakan Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

[Fotoğraf: Uçakta 2'si enfeksiyon profesörü 6 sağlık personeli bulunuyor.]

Bakan Koca paylaşımında, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak. pic.twitter.com/YM6u6FGYX1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2020

[Fotoğraf: Türk vatandaşlarını yurda getirecek uçağın içi görüntülendi.]

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.

Uçak indiğinde de ekipler dahil olmak üzere tüm yolcular, Ankara'da hazırlanan bir hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak.

[Fotoğraf: Çin'den 34 Türk vatandaşını yurda getirecek uçak görüntülendi.]

Uçağın bugün öğleden sonra Türkiye'de olması bekleniyor.