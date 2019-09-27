TİKA Nairobi Ofisinin, Kenya’nın dezavantajlı bölgelerinde uygulamaya koyduğu Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı (PIQH) çerçevesinde 21 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sağlık kampında Türkiye’den gelen beş diş hekimi ile birlikte Kenyalı diş hekimleri birlikte çalıştılar.

[Fotoğraf: TİKA]

T.C. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU, Lamu Eyalet Valisi Fahim Yasin Twaha ile sağlık kampını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Miroğlu, Kenya’nın genelinde olduğu gibi Hint Okyanusu kıyısında bulunan Lamu eyaletinde de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik olarak TİKA ve Türk STK’ları tarafından gerçekleştirilen sağlık çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

[Fotoğraf: TİKA]

Her Şey Bir Tebessüm İçin

TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek; sağlık kampı ile ilgili yaptığı açıklamada “Kenya’da uzun süredir Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı adı altında çeşitli sağlık kampları ve farkındalık projeleri ile Türkiye’nin sağlık alanındaki tecrübesini buraya taşımaya çalışıyoruz. Lamu ve Faza adalarında “Her şey Bir Tebessüm” için soğanı ile düzenlediğimiz diş sağlığı kampımıza katılan 5 kadın diş hekimimiz Kenyalı meslektaşları ile her gün botlarla uzun mesafeler kat ederek köylere giderek diş taramaları ve tedavileri yaptılar. Bir haftada 2 bin 500 kişi diş taramasından geçirildi, 750 diş tedavisi yapıldı. Birçok hasta için de ilaçları temin edildi” dedi.

[Fotoğraf: TİKA]

30 bin kişiye 1 diş hekimi düşüyor

Kenya’da özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim hizmet kalitesi ve ekonomik açılardan hayli sorunlu. Kenya Sağlık Bakanlığı 2018 yılı verilerine göre ülkede 30 bin kişiye 1 diş hekimi düşüyor.

[Fotoğraf: TİKA]

Üstelik bu diş hekimlerinin yüzde 80'i büyük şehir merkezlerinde olup, kırsal alanlarda yaşayan büyük nüfus kesimleri nitelikli diş sağlığı hizmetlerinden mahrum kalıyor. Ayrıca Kenya'da ihtiyaç sahibi çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz diş bakımı hizmeti bulunmuyor.

Kaynak: TRT Haber

