Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

"Karar istişareler sonunda alındı"

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

"Yeni bir hükümet kurulacak ve hükümet Cumhurbaşkanı liderliğinde kalacak"

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

Nahda lideri Gannuşi'den halka çağrı

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." dedi.

El Cezire televizyonuna değerlendirmede bulunan Gannuşi, cumhurbaşkanının aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor." dedi.

"Cumhurbaşkanının kararları darbedir"

Gannuşi, Said'in kararları üzerine, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak bunların içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

"Hükümet görevinin başında"

Gannuşi, "Demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümet halen görevinin başında." dedi.

Göstericiler Nahda Hareketi'nin genel merkezine yürümeye çalıştı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler, Nahda Hareketi’nin genel merkezine baskın düzenlemeye çalıştı.

Başkent Tunus’taki Nahda Hareketi'nin genel merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler ile geniş güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı. Polis, ülkenin milli marşını okuyarak genel merkeze baskın düzenlemeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, kararın 30 gün geçerli olacağını duyurdu

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma yönünde duyurduğu kararın 30 gün için geçerli olacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının ardından resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan ve Meclis Başkanı ile yaptığı istişarelerin ardından Anayasa'nın 80'nci maddesini işleme alarak ülkenin güven ve istikrarı ile devlet işleyişini garantiye almak üzere bazı kararlar aldığının aktarıldığı açıklamada, bu kararların Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden alma ve Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurmayı içerdiği ifade edildi.

Kararların aynı şekilde tüm parlamento üyeleri dokunulmazlıklarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Said'in atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağının teyit edildiği açıklamada, istisnai tedbirleri düzenleme çalışmalarının gelecek saatlerde belirleneceğine işaret edildi.

Bahsi geçen istisnai tedbirlerin ülkede oluşan şartlar nedeniyle alındığı ve bunların ortadan kalkmasıyla önlemlerin de sonlandırılacağına vurgu yapılan açıklamada, Tunus halkına da dikkatli olmaya ve "kaosa çağrı yapanların peşinden gitmeme" uyarısında bulunuldu.

Parlamentodaki askerler Gannuşi'nin içeri girmesine izin vermedi

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.