Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus Cumhurbaşkanı Başbakan Meşişi'yi görevden aldı
Tunus Cumhurbaşkanı, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanı, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.
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