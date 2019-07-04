Tunus Kızılay'ı, Tunus açıklarında 70'ten fazla göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.
Kurtulan dört kişi, Tunus sahil güvenlik görevlilerine, teknenin Zarzis kıyılarında battığını söyledi.
Kaynak: Reuters
Tunus açıklarında 70'ten fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu.
Tunus Kızılay'ı, Tunus açıklarında 70'ten fazla göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.
Kurtulan dört kişi, Tunus sahil güvenlik görevlilerine, teknenin Zarzis kıyılarında battığını söyledi.
Kaynak: Reuters