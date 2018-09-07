Trump'tan "NYT'deki isimsiz makale soruşturulsun" çağrısı

ABD'nin Montana eyaletinde düzenleyeceği mitinge giderken uçaktan basın mensuplarına açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, gündemdeki yerini koruyan New York Times (NYT) gazetesindeki isimsiz makaleyle ilgili eleştirilerini sürdürdü.

Trump, NYT'nin söz konusu makaleyi basmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi ve ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın makalenin isimsiz yazarı hakkında soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.

"Ulusal güvenlik meselesi"

Makaleyi "ulusal güvenlik meselesi" olarak tanımlayan Trump, makaleyi yayımlayan NYT gazetesine karşı nasıl bir adım atacağını ise hala değerlendirdiğini belirtti.

Söz konusu kişinin kimliğini, hangi görevde ne yaptığını ve gazeteye neler verdiğini araştıracaklarını aktaran Trump, üst düzey bir yetkili çıkması halinde bu kişiyi kendisinin katıldığı herhangi bir toplantıda görmek istemediğini söyledi.

Eleştirileri çok önemsemediğine işaret eden Trump, "Ben bunlarla başa çıkarım. Onlara karşı savaşırım, bunu yıllar içinde görmüş olmalısınız" dedi.

Trump ayrıca, gazeteci Bob Woodward'un kendisi hakkında yazdığı kitapla ilgili eleştirilerini de sürdürdü. Trump, kitapta öne sürülen üslubun kendisiyle örtüşmediğini savunarak "Ben öyle konuşmam, beni tanıyorsunuz, o şekilde konuşmam. Kitap tam bir sahtekarlık" dedi.

NYT'de önceki gün "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.

İmzasız makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" ifadesine yer verilmişti.

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, yazıyı "korkak bir makale" olarak nitelemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da makalenin yazarının derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Makalenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştiren ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.

NYT'den isimsiz makale için soruşturma çağrısı yapan Trump'a yanıt

NYT gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazetede yayımlanan isimsiz makalesinde "Trump'a karşı içeriden bir direniş sergilediklerini" yazan kişinin kimliğinin Adalet Bakanlığınca soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine bir açıklama yayımladı.

NYT'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trump'ın ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın isimsiz makalenin kaynağını araştırması gerektiği ile ilgili yorumlarda bulunduğuna dair haberin bağlantısı paylaşıldı ve gazetenin bu yorumlara cevabına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığının, ABD Anayasası'nın birinci ek maddesinin tüm Amerikan vatandaşlarını koruduğunu anladığına ve hükümet gücünün böyle barizce kötüye kullanılmasına dahil olmayacağına güveniyoruz.

Başkanın tehditleri hem bu makalenin yazarının kimliğini neden korumamız gerektiğinin önemini ortaya koyuyor. Bu açıklamalar ayrıca Amerikan demokrasisinde özgür ve bağımsız basının önemini bir kez daha akıllara getiriyor."

Kaynak: AA