Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 22:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçesi yasalaştı
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Donald Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da 3'te 2'nin üzerinde evet oyu aldı. Trump’ın yeniden veto etme şansı olmadığı için tasarı yasalaşacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde sonucu merakla beklenen savunma bütçe tasarısı kabul edildi. 67 oyun yeterli olduğu oylamada senatodan 81 evet 13 hayır oyu çıktı.
Trump veto etmişti
Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edilmişti.
Vetonun ardından tekrar Temsilciler Meclisi'ne gelen tasarı büyük çoğunlukla geçti.
Son oylama öncesi Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere, tasarıya "hayır oyu verin" şeklinde baskı gelmişti.
Trump'ın bu uyarılarına rağmen savunma bütçe tasarısı senatoda onaylandı.
Donald Trump'ın veto yetkisi olmadığı için tasarı yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini aşan ilk yasa tasarı" olacak.
Etiketler: ABD CAATSA Donald Trump
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