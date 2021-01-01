Amerika Birleşik Devletleri'nde sonucu merakla beklenen savunma bütçe tasarısı kabul edildi. 67 oyun yeterli olduğu oylamada senatodan 81 evet 13 hayır oyu çıktı.

Trump veto etmişti

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edilmişti.

Vetonun ardından tekrar Temsilciler Meclisi'ne gelen tasarı büyük çoğunlukla geçti.

Son oylama öncesi Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere, tasarıya "hayır oyu verin" şeklinde baskı gelmişti.

Trump'ın bu uyarılarına rağmen savunma bütçe tasarısı senatoda onaylandı.

Donald Trump'ın veto yetkisi olmadığı için tasarı yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini aşan ilk yasa tasarı" olacak.