Dünya
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı19 Aralık 2019 Perşembe 04:30 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 05:01
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" başlıklı azil maddesi kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisindeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.
ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi talebiyle suçlanan üçüncü başkan oldu.
Kaynak: TRT Haber, AA