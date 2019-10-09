ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sivilleri ve Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları korumayı ve hiçbir insani kiriz yaşanmamasını sağlamayı taahhüt etti. Biz bu taahhütlere uymasını ümit ediyoruz."

Kaynak: REUTERS