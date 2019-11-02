Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ülkesi arasında yapılan anlaşmaya uyulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu ifade eden Trump, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Petrolü seviyorum" diyen Trump, askerlerini eve getirmek istediklerini ancak petrolü korumak için Suriye'de asker bıraktıklarını da vurguladı.

Kaynak: TRT Haber