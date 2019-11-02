Dünya
Trump: Türkiye ile varılan anlaşmaya uyuluyor02 Kasım 2019 Cumartesi 01:41 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 01:46
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile varılan anlaşmaya uyuluyor" dedi.
[ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Fotoğraf: Reuters]
Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ülkesi arasında yapılan anlaşmaya uyulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu ifade eden Trump, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
"Petrolü seviyorum" diyen Trump, askerlerini eve getirmek istediklerini ancak petrolü korumak için Suriye'de asker bıraktıklarını da vurguladı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Trump beyaz saray suriye petrol abd türkiye ilişkileri