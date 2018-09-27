ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de ABD'ye çok yardımcı olduğunu ve İdlib konusunda mükemmel bir iş yaptığını söyledi.
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Trump: Türkiye, İdlib konusunda mükemmel bir iş yaptı
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