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Trump: Türkiye, İdlib konusunda mükemmel bir iş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de ABD'ye çok yardımcı olduğunu ve İdlib konusunda mükemmel bir iş yaptığını söyledi.