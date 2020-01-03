Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" ifadesini kullandı.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yeni bir açıklama daha geldi:

"Süleymani binlerce ABD'linin ölümünden sorumlu, yıllar önce öldürülmeliydi."

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Ne olmuştu?

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına düzenlenen saldırıyla öldürülmüş, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırı talimatını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini duyurmuştu.

Trump, saldırı sonrası Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşmıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Kasım Süleymani

ABD'nin operasyonuyla öldürülen General Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. Süleymani, Tahran'ın Orta Doğu'daki en önemli aktörü sayılıyordu.

Kaynak: TRT Haber