ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de milyonlarca Suriyeli var ve Erdoğan onların ülkelerine geri dönmelerini istiyor." dedi.

Başkan Trump, açıklamasının devamında "PKK, Türkiye'nin düşmanıdır. Yıllardır savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA