Dünya
Trump: PKK Türkiye'nin düşmanıdır, yıllardır savaşıyorlar09 Ekim 2019 Çarşamba 23:06 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:44
ABD Başkanı Donald Trump, "PKK, Türkiye'nin düşmanıdır. Yıllardır savaşıyorlar." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de milyonlarca Suriyeli var ve Erdoğan onların ülkelerine geri dönmelerini istiyor." dedi.
Başkan Trump, açıklamasının devamında "PKK, Türkiye'nin düşmanıdır. Yıllardır savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.
Trump, ayrıca eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.
Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.
Kaynak: TRT Haber, AA
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