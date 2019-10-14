ABD Başkanı Donald Trump, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, PKK/YPG'yi kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Bizi olaya dahil etmek için bazılarını serbest bırakabilirler. İnsanlar gerçekten bizim NATO ülkesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyorlardı? Sonu gelmeyen savaşların sonu gelecek."

Kaynak: REUTERS