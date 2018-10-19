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ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili sonuçların ne olabileceğini söylemek için henüz çok erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili karara kongre de müdahil olacak." dedi

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ABD Başkanı Trumptan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili, açıklama yaptı.

Trump, "Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili sonuçların ne olabileceğini söylemek için henüz çok erken." dedi. Kaşıkçı olayıyla ilgili karara kongrenin de müdahil olacağını söyledi. 

"Pazartesi gününe kadar Kaşıkçı olayı ile ilgili birçok şeyi öğrenebiliriz" diyen Trump, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayabileceklerini belirtti. 

Trump, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin önemini de dikkate almak zorunda olduklarını sözlerine ekledi. "Suudi Arabistan’a ürün satmazsak bu ABD’ye zarar verebilir." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

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