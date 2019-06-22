İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesiyle yükselen gerilim sürüyor.

Saldırıyı son anda durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, sözlerini revize ederek, "İran'a saldırı için hiçbir zaman son onayı vermedim" dedi.

Trump: Askeri seçenek hala masada

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı son açıklamada da, İran'a askeri seçeneğin hala masada olduğunu söyleyerek, İran'a yeni yaptırımlar getirileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise düşürülen hava aracının İran'ın hava sahasında olduğunu gösteren koordinatların yer aldığı haritayı paylaştı.

İran: Her tehdide karşı hazırız, gereken cevabı veririz

İran yönetimi, insansız hava aracının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir üsten kalktığı gerekçesiyle bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlere askeri tesislerini kullandıran ülkelerinin, İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tutulacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan arka arkaya "Her türlü tehdide karşı hazırız" mesajı geldi.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı

Amerikan ordusundan gelecek herhangi bir saldırıya cevap verileceği vurgulandı. Amerikan yönetimi diplomasi masasında da İran'a baskı uygulama çabasında.

Beyaz Saray, Birleşmiş Milletler'deki misyonu aracılığıyla, Güvenlik Konseyi'ni İran konusunda pazartesi günü kapalı oturum yapmaya çağırdı.

Kaynak: TRT Haber