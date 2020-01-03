Dünya

Trump: İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı

03 Ocak 2020 Cuma 15:48 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 16:16

ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" dedi.