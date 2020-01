Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" ifadesini kullandı.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!