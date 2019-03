İsrail Dışişleri Bakanı Vekili Israel Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu ile birlikte, İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak. İsrail-ABD ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi." dedi.

Üst düzey ABD'li bir yetkili, geçen hafta Trump yönetiminin, İsrail'in stratejik olarak önemli gördüğü Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin tanınmasına dair resmi bir belge hazırladığını söylemişti.

Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!