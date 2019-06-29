Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Osaka'daki G-20 Zirvesinin ikinci gününde çalışma kahvaltısında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İkili arasında verimli bir görüşmenin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Ortadoğu ve küresel petrol piyasalarında istikrarın güvence altına alınmasında Suudi Arabistan'ın kritik rolü, İran'dan yükselen tehditler, ABD ile Suudi Arabistan arasında artan ticaret ve yatırım, ayrıca insan hakları meselelerinin önemi konuları ele alındı."

"Suudi Arabistan büyük bir alıcı"

Öte yandan görüşme öncesinde Trump'ı takip eden basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan ikilinin, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın ABD'den çok fazla ürün alan büyük bir alıcı olduğunu" söylediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında görüşebileceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de Huawei de dahil birçok ticari meseleyi görüşeceğini kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım şu anda Kuzey Kore ile savaş olabilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi

Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise ABD ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

G-20 Zirvesinin ikinci gününde Muhammed bin Selman'dan sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Trump'ın bir araya geleceği son lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Kaynak: AA