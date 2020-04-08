Haber Giriş: Kaynak: AA
Trump, DSÖ’ye mali katkıyı dondurma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.
Donald Trump, COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.
DSÖ'nün COVID-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.
Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Trump koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü mali katkıSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 01:33
Sıradaki Haber
Brezilya'da can kaybı 686'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz