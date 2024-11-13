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Dünya
AA 13.11.2024 23:58

Trump, Dışişleri Bakanlığına Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu aday gösterdi

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına, İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Dışişleri Bakanlığına Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu aday gösterdi
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Rubio, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Böylece daha önce Amerikan medyasına yansıyan ve Trump'ın Rubio'yu aday göstereceği haberleri teyit edilmiş oldu.

Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim olarak dikkati çekiyor.

Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor.

İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yeni dışişleri bakanının kim olacağı merak ediliyordu. Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

2016 yılında Cumhuriyetçi Partiden başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.

Son seçim kampanyası döneminde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump ile çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senatodan onay alması gerekiyor.

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