Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçileri polis barikatını aşarak ABD kongre binasına girdi. Son durumu @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/p1tgDRvLa2 pic.twitter.com/z4VkRUMTr8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021

Kongre binasında silahlar çekildi

[Fotoğraf: AFP]

ABD Kongre binasında bir kadın yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandı.

Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

Trump'tan 'itidal' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin" dedi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçileri kongre binasını bastı. Ayrıntılar ABD’den canlı bağlantılarla @trthaber'de. https://t.co/3EJFdMQhBG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021

Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.