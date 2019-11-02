TRT tarafından 2017 yılında hayata geçirilen TRT World Citizen, dünyada ilk kez uluslararası bir medya ağı tarafından başlatılan, insan odaklı ve çalışanlarının birebir sahada olduğu kendi türündeki ilk girişim olma özelliği taşıyor.

"Pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla yola çıkan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek TRT World Citizen Ödül Töreni, 28 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TRT World Citizen Ödül Töreni'ne bu yıl dünyanın dört bir yanından, insanlığa hizmet etmiş ve alanında fark yaratarak önemli çalışmalara imza atmış önemli isimler katılacak.

Eğitim, İletişim, Yaşam Boyu Başarı ve World Citizen Ödülü olmak üzere toplam dört kategoride, yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan kişilere ödülleri verilecek.

[Fotoğraf: TRT World]

Yusuf İslam'a "yaşam boyu başarı" ödülü

En prestijli ödül olan yaşam boyu başarı ödülü, yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Cat Stevens adıyla da bilinen Yusuf İslam’a takdim edilecek. Ayrıca İslam, tören gecesinde yeni kurduğu hayır kurumu Peace Train’i de ilk kez dünyaya tanıtacak.

İş dünyası, siyaset, akademi, kültür-sanat ve insani yardım alanlarında dünyanın dört bir yanından katılımcılar, TRT World Citizen Ödül Töreninde bir araya gelecek.

TRT ailesi, World Citizen aracılığıyla, küresel insani sorunlar ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yorulmadan çalışan bireyleri ön plana çıkarmayı ve bunun yanı sıra gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan bu ve benzeri girişimler gerçekleştirmeye devam edecek.

"World Citizen" tarafından yürütülen kampanyalar

J4J (Journalism for Juniors-Gençler için Gazetecilik): Sığınmacı çocuklar arasında gazetecilik mesleğine olan ilgiyi artırarak geleceğin gazetecilerini yetiştirmeyi amaçlayan eğitim programı bünyesinde, TRT World çalışanları tarafından farklı şehirlerde yer alan mülteci kamplarındaki çocuklara verilen gazetecilik eğitimiyle bugüne kadar 500’e yakın çocuk mülteciye ulaşıldı.

Am I not a child? (Ben Çocuk Değil miyim?): World Citizen’ın 2018 yılı kampanyası olan bu proje, çocuk mültecilerin Avrupa ülkelerinde yaşadığı trajediyi ve sömürüyü bütün dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında çocuk mültecilerin yasal haklarını içeren bir el kitapçığı beş dilde basılarak dağıtıldı.

Box of Happiness (Gülümseten Kutular): İlki geçen yıl gerçekleştirilen bu girişim kapsamında TRT World’ün 50’den fazla milletten çalışanları tarafından bizzat TRT’nin Ulus Yerleşkesinin bahçesinde hazırlanan Gülümseten Kutular adlı hediye paketleri, Türkiye’nin farklı illerindeki ihtiyaç sahibi yetim mülteci çocuklara ulaştırıldı.

Gülümseten Kutular'a boyama defterleri, boyama kalemleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, kek ve kurabiyeler gibi çocukları mutlu edecek küçük hediyeler konuldu.

Kaynak: TRT World