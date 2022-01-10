Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında konuştu.

Ülkesinin bir askeri darbe girişimini atlattığını ifade eden Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

- Almatı hedef alındı, Kazakistan'ın güneyi ve ardından başkent Nur-Sultan ele geçirilmek istendi.

- Almatı ve 9 bölgenin merkezi haydutlar tarafından ele geçirildi.

- Kazakistan yakında, uluslararası topluma neler yaşandığının kanıtlarını sunacak. Otorite, sivillere karşı savaş açmadı, açmayacak.

- Yaşanan olaylar ismi olmayan tek bir merkezden koordine edildi.

Ülkeye gelen askeri birlikler

- Rusya öncülüğündeki blok, 2 bin 30 asker ve 250 parça askeri ekipmanı Kazakistan'a sevk etti.

- Bazı kesimlerden gelen Rusya öncülüğündeki blokun adımlarının yasal olup olmadığına dair şüpheler bilgi yoksunluğundan kaynaklanıyor. Blok ile yürütülen geniş ölçekli terörle mücadele operasyonu yakında sona erecek.

Yeni hükümet listesi duyurulacak

Tokayev, yeni hükümet listesini ise salı günü duyuracağını söyledi.

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