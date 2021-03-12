Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile Berat şehrine yolculuk eden Kayalar, TİKA'nın katkılarıyla restore edilen bazı Osmanlı eserlerinde incelemelerde bulundu.

Kayalar, gün içerisinde başkent Tiran'daki temasları kapsamında restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tiran Ethem Bey Camisi'ni gezdi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğini de ziyaret eden Kayalar, Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililerle de görüştü.

TİKA eserleri restore ediyor

TİKA, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin yanı sıra Ergiri Pazar Camisi, 1492 yılında inşa edilen Berat Hünkar Camisi ve 1781-1782 yıllarında inşa edilen Halveti Tekkesi ile 1827-1828 yıllarında inşa edilen Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu da gerçekleştiriyor.