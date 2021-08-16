Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Kızılay ve diğer kuruluşların personelini taşıyan THY uçağının Kabil'den havalandığını duyurdu.