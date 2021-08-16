Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Afganistan seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.
Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.
Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
Personelimizi ve diğer kuruluşlarımızın personellerini taşıyan THY uçağı Kabil’den az önce güvenle havalandı— Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 16, 2021
Teşekkürler @TK_TR @TC_Disisleri @tcsavunma pic.twitter.com/EFI4BL3Za3
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Kızılay ve diğer kuruluşların personelini taşıyan THY uçağının Kabil'den havalandığını duyurdu.
Etiketler: THY Afganistan ABD
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