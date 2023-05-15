The Economist seçim sonuçlarını görünce kapak resmini değiştirdi

İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, Türkiye'deki seçimler öncesinde açık tavır sergiledi, yayımlanan yazıda, "Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren dergi, sosyal medya platformu Twitter'daki kapağına da "2023'ün en önemli seçimi" manşetini taşıdı.

Geri adım attı

Seçimleri manipüle etmeye yönelik tutumu ile tepki çeken dergi, ilk gelen sonuçların ardından geri adım attı, kapak resmini değiştirdi.

Çin ekonomisinin yükselişini ifade eden ejderha görselini kullanmaya başladı.

Dergi, muhalefetin zaferinin demokrasi için bir zafer olacağını öne sürmüş, Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağını savunmuştu.