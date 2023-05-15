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Dünya
TRT Haber 15.05.2023 12:50

The Economist seçim sonuçlarını görünce kapak resmini değiştirdi

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını görünce geri adım attı. Seçimler öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ifadelere yer veren dergi, seçim sonuçlarının ardından söz konusu bu kapağı kaldırdı.

The Economist seçim sonuçlarını görünce kapak resmini değiştirdi
[Fotoğraf: Twitter (@TheEconomist)]

İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, Türkiye'deki seçimler öncesinde açık tavır sergiledi, yayımlanan yazıda, "Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren dergi, sosyal medya platformu Twitter'daki kapağına da "2023'ün en önemli seçimi" manşetini taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'e tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'e tepki

Geri adım attı

Seçimleri manipüle etmeye yönelik tutumu ile tepki çeken dergi, ilk gelen sonuçların ardından geri adım attı, kapak resmini değiştirdi.

Çin ekonomisinin yükselişini ifade eden ejderha görselini kullanmaya başladı.

Dergi, muhalefetin zaferinin demokrasi için bir zafer olacağını öne sürmüş, Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağını savunmuştu.

The Economist'ten skandal kapak
The Economist'ten skandal kapak

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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