Dünya

Terör yandaşlarından TRT'ye saldırı

13 Kasım 2019 Çarşamba 18:10 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 19:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washingtonda. Terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya saldırıda bulundu.