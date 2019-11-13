Terör yandaşlarından TRT'ye saldırı13 Kasım 2019 Çarşamba 18:10 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washingtonda. Terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya saldırıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi bölgeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için müdahale etmeye çalışan saldırgan olay sonrası bölgeden kaçtı.
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Metropolitan polisi saldırganların kimliğinin araştırılacağını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber