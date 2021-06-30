Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de 67 kişiyi işkenceyle öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de son 5 yılda alıkoyduğu kişilerden en az 67'sini işkenceyle öldürdüğünü açıkladı.
Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sivillere yönelik işlediği suçlara dair bir rapor yayımladı.
Ağın raporunda, Suriye'deki iç savaşta PKK/YPG'li teröristlerin 2016'dan bu yana 1'i çocuk, 2'si kadın en az 67 kişiyi işkenceyle öldürdüğü kaydedildi.
Terör örgütünün işkencelerinde intikam izlerinin yer aldığı ifade edilen raporda, alıkonulan kişilere çeşitli işkencelerin uygulandığı vurgulandı.
Son 6 ayda en az 6 kişinin örgütün işkencesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, örgütün cezaevlerinde alıkonulan en az 3 bin 417 kişinin akıbeti hakkında haber alınamadığı kaydedildi.
Etiketler: PKK/YPG
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